Британия передала Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше запланированного
Украина получила сотни ракет противовоздушной обороны от Великобритании на несколько месяцев раньше запланированного. Об этом стало известно во время визита министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Британии Люка Полларда во главе британской делегации в Киев, сообщила пресс-служба правительства государства.
Ракеты, изготовленные компанией Thales в Белфасте в рамках программы поддержки со стороны Британии, используются для защиты воздушного пространства Украины и были предоставлены на пять месяцев раньше запланированного. Речь идет о легких многоцелевых ракетах LMM.
"Развитие промышленных партнерств важно для того, чтобы мы могли учиться их опыту и вместе строить промышленную базу, необходимую для защиты Великобритании, сдерживать наших противников и поддерживать Украину", – сказал Поллард по итогам визита.
Он также заявил, что Британия усиливает непоколебимое обязательство помогать Украине защититься от российского вторжения. Только в этом году Лондон потратит 4,5 млрд фунтов ($5,7 млрд) на военную поддержку Украины.
Министр добавил, что это больше, чем когда-либо прежде.
LMM (Lightweight Multirole Missile) – это легкая многоцелевая управляемая ракета британского производства, разработанная компанией Thales Air Defence. Она предназначена для поражения малых надводных целей, беспилотников, легкобронированной техники и вертолетов на малых высотах. Ракета имеет длину около 1,3 метра, массу 13 кг и боевую часть весом 3 кг.
Ее дальность поражения составляет до 8 км. LMM использует лазерное полуактивное наведение, что обеспечивает высокую точность и минимальные побочные потери. Ракета может запускаться с вертолетов, кораблей или наземных пусковых установок.
- В сентябре 2024 года сообщалось, что Британия передаст Украине 650 универсальных малогабаритных многоцелевых управляемых ракет LMM.
- 15 сентября 2025 года сообщалось, что в 2026 году планируют открыть крупнейший в Британии завод по производству беспилотников. Такие дроны поставляют Украине.
