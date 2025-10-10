Британия передала Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше запланированного

Киев получил от Лондона легкие многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения БпЛА, вертолетов и бронированной техники

Люк Поллард (Фото: сайт Лейбористской партии)

Украина получила сотни ракет противовоздушной обороны от Великобритании на несколько месяцев раньше запланированного. Об этом стало известно во время визита министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Британии Люка Полларда во главе британской делегации в Киев, сообщила пресс-служба правительства государства.

Ракеты, изготовленные компанией Thales в Белфасте в рамках программы поддержки со стороны Британии, используются для защиты воздушного пространства Украины и были предоставлены на пять месяцев раньше запланированного. Речь идет о легких многоцелевых ракетах LMM.

"Развитие промышленных партнерств важно для того, чтобы мы могли учиться их опыту и вместе строить промышленную базу, необходимую для защиты Великобритании, сдерживать наших противников и поддерживать Украину", – сказал Поллард по итогам визита.

Он также заявил, что Британия усиливает непоколебимое обязательство помогать Украине защититься от российского вторжения. Только в этом году Лондон потратит 4,5 млрд фунтов ($5,7 млрд) на военную поддержку Украины.

Министр добавил, что это больше, чем когда-либо прежде.

СПРАВКА LMM (Lightweight Multirole Missile) – это легкая многоцелевая управляемая ракета британского производства, разработанная компанией Thales Air Defence. Она предназначена для поражения малых надводных целей, беспилотников, легкобронированной техники и вертолетов на малых высотах. Ракета имеет длину около 1,3 метра, массу 13 кг и боевую часть весом 3 кг. Ее дальность поражения составляет до 8 км. LMM использует лазерное полуактивное наведение, что обеспечивает высокую точность и минимальные побочные потери. Ракета может запускаться с вертолетов, кораблей или наземных пусковых установок.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Британия передаст Украине 650 универсальных малогабаритных многоцелевых управляемых ракет LMM.

15 сентября 2025 года сообщалось, что в 2026 году планируют открыть крупнейший в Британии завод по производству беспилотников. Такие дроны поставляют Украине.