Британія розпочала виробництво Challenger 3: "найсмертоноснішого" танку в історії країни

Велика Британія розпочала серійне виробництво повністю вітчизняного танка Challenger 3. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс.

За його словами, це перший повністю британський танк за останні 22 роки.

"Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найсмертоноснішим в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни", — розповів він.

This is the first fully British built tank in 22 years – the Challenger 3 🇬🇧



Cutting-edge upgrades are now underway in Telford to make this the most lethal tank in @BritishArmy history – giving our soldiers the firepower they need to defend Britain. pic.twitter.com/S7pyffG8zx