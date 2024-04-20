Британія розпочала виробництво Challenger 3: "найсмертоноснішого" танку в історії країни

Міністр оборони Британії очікує, що на заводі у Телфорді спорудять 148 нових танків Challenger 3

Challanger 3 (Фото: Вікіпедія)

Велика Британія розпочала серійне виробництво повністю вітчизняного танка Challenger 3. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс.

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За його словами, це перший повністю британський танк за останні 22 роки.

"Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найсмертоноснішим в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни", — розповів він.

This is the first fully British built tank in 22 years – the Challenger 3 🇬🇧



Cutting-edge upgrades are now underway in Telford to make this the most lethal tank in @BritishArmy history – giving our soldiers the firepower they need to defend Britain. pic.twitter.com/S7pyffG8zx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 18, 2024

Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.

Очікується, що на заводі у Телфорді спорудять 148 нових танків Challenger 3. Спершу їх планували виготовити до 2027 року, однак через війну в Україні Велика Британія зможе отримати нову техніку у 2025 році.

У Challenger 3 буде:

→ нова 120-мм гладкоствольна гармата для використання "найсучасніших боєприпасів";

→ новий набір прицілів, що забезпечує командирам танків поліпшені можливості цілевказівки вдень і вночі;

→ нове рішення для броні;

→ система активного захисту;

→ башта, яку можна встановити на танки союзників та глобальних партнерів;

→ значно покращена рухливість завдяки модернізованому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.

ДОВІДКА. Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка – його 120-мм нарізна гармата L30A1, яка використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільної зарядки. Challenger 2 потребує своїх боєприпасів – як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними бронебійно-фугасними HESH (дозволяють ефективно знищувати фортифікації та легкоброньовану техніку противника на дальності до 8 км). Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка – його 120-мм нарізна гармата L30A1, яка використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільної зарядки. Challenger 2 потребує своїх боєприпасів – як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними бронебійно-фугасними HESH (дозволяють ефективно знищувати фортифікації та легкоброньовану техніку противника на дальності до 8 км).

20 вересня 2023 року Україна відмовилася від бракованих "леопардів". Військовослужбовці помітили дефекти під час передавання бойових машин у Жешуві.

За два дні після цього міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен у пояснювальній записці констатував, що у 12 з 20 переданих Україні танків Leopard 1A5 виявили дефекти.

2 січня 2024 року депутат Бундестагу від Партії зелених Себастьян Шефер заявив, що з тих танків Leopard, які Німеччина передала Україні, лише кілька наразі придатні для використання на полі бою.

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