Британія розпочала виробництво Challenger 3: "найсмертоноснішого" танку в історії країни
Challanger 3 (Фото: Вікіпедія)

Велика Британія розпочала серійне виробництво повністю вітчизняного танка Challenger 3. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс.

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За його словами, це перший повністю британський танк за останні 22 роки.

"Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найсмертоноснішим в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни", — розповів він.

Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.

Очікується, що на заводі у Телфорді спорудять 148 нових танків Challenger 3. Спершу їх планували виготовити до 2027 року, однак через війну в Україні Велика Британія зможе отримати нову техніку у 2025 році.

У Challenger 3 буде:

→ нова 120-мм гладкоствольна гармата для використання "найсучасніших боєприпасів";
→ новий набір прицілів, що забезпечує командирам танків поліпшені можливості цілевказівки вдень і вночі;
→ нове рішення для броні;
→ система активного захисту;
→ башта, яку можна встановити на танки союзників та глобальних партнерів;
→ значно покращена рухливість завдяки модернізованому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.

ДОВІДКА.
Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка – його 120-мм нарізна гармата L30A1, яка використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільної зарядки. Challenger 2 потребує своїх боєприпасів – як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними бронебійно-фугасними HESH (дозволяють ефективно знищувати фортифікації та легкоброньовану техніку противника на дальності до 8 км).
  • 20 вересня 2023 року Україна відмовилася від бракованих "леопардів". Військовослужбовці помітили дефекти під час передавання бойових машин у Жешуві.
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