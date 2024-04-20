Британія розпочала виробництво Challenger 3: "найсмертоноснішого" танку в історії країни
Велика Британія розпочала серійне виробництво повністю вітчизняного танка Challenger 3. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс.
За його словами, це перший повністю британський танк за останні 22 роки.
"Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найсмертоноснішим в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни", — розповів він.
This is the first fully British built tank in 22 years – the Challenger 3 🇬🇧— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 18, 2024
Cutting-edge upgrades are now underway in Telford to make this the most lethal tank in @BritishArmy history – giving our soldiers the firepower they need to defend Britain. pic.twitter.com/S7pyffG8zx
Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.
Очікується, що на заводі у Телфорді спорудять 148 нових танків Challenger 3. Спершу їх планували виготовити до 2027 року, однак через війну в Україні Велика Британія зможе отримати нову техніку у 2025 році.
У Challenger 3 буде:
→ нова 120-мм гладкоствольна гармата для використання "найсучасніших боєприпасів";
→ новий набір прицілів, що забезпечує командирам танків поліпшені можливості цілевказівки вдень і вночі;
→ нове рішення для броні;
→ система активного захисту;
→ башта, яку можна встановити на танки союзників та глобальних партнерів;
→ значно покращена рухливість завдяки модернізованому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.
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