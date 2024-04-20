Британия начала производство Challenger 3: "самого смертоносного" танка в истории страны
Великобритания начала серийное производство полностью отечественного танка Challenger 3. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шаппс.
По его словам, это первый полностью британский танк за последние 22 года.
"Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории армии Великобритании, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты страны", – рассказал он.
This is the first fully British built tank in 22 years – the Challenger 3 🇬🇧— Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) April 18, 2024
Жесткие-подростки приурочены к настоящему времени в Telford, чтобы сделать этот most lethal tank в @BritishArmy история – проведение наших vojáků firepower они нуждаются в защите Британии. pic.twitter.com/S7pyffG8zx
Challenger 3 является модернизированной версией танка Challenger 2.
Ожидается, что на заводе в Телфорде построят 148 новых танков Challenger 3. Сначала их планировали изготовить до 2027 года, однако из-за войны в Украине Великобритания сможет получить новую технику в 2025 году.
У Challenger 3 будет:
→ новая 120-мм гладкоствольная пушка для использования "самых современных боеприпасов";
→ новый набор прицелов, обеспечивающий командирам танков улучшенные возможности целеуказания днем и ночью;
→ новое решение для брони;
→ система активной защиты;
→ башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;
→ значительно улучшенная подвижность благодаря модернизированному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.
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