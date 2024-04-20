Британия начала производство Challenger 3: "самого смертоносного" танка в истории страны

Министр обороны Британии ожидает, что на заводе в Телфорде построят 148 новых танков Challenger 3

Challanger 3 (Фото: Википедия)

Великобритания начала серийное производство полностью отечественного танка Challenger 3. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шаппс.

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По его словам, это первый полностью британский танк за последние 22 года.

"Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории армии Великобритании, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты страны", – рассказал он.

This is the first fully British built tank in 22 years – the Challenger 3 🇬🇧



Жесткие-подростки приурочены к настоящему времени в Telford, чтобы сделать этот most lethal tank в @BritishArmy история – проведение наших vojáků firepower они нуждаются в защите Британии. pic.twitter.com/S7pyffG8zx — Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) April 18, 2024

Challenger 3 является модернизированной версией танка Challenger 2.

Ожидается, что на заводе в Телфорде построят 148 новых танков Challenger 3. Сначала их планировали изготовить до 2027 года, однако из-за войны в Украине Великобритания сможет получить новую технику в 2025 году.

У Challenger 3 будет :

→ новая 120-мм гладкоствольная пушка для использования "самых современных боеприпасов";

→ новый набор прицелов, обеспечивающий командирам танков улучшенные возможности целеуказания днем и ночью;

→ новое решение для брони;

→ система активной защиты;

→ башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;

→ значительно улучшенная подвижность благодаря модернизированному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм нарезная пушка L30A1, которая использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные бронебойно-фугасные HESH (позволяют эффективно уничтожать фортификации и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км). Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм нарезная пушка L30A1, которая использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные бронебойно-фугасные HESH (позволяют эффективно уничтожать фортификации и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км).

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