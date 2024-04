Британия начала производство Challenger 3: "самого смертоносного" танка в истории страны

Великобритания начала серийное производство полностью отечественного танка Challenger 3. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шаппс.

По его словам, это первый полностью британский танк за последние 22 года.

"Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории армии Великобритании, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты страны", – рассказал он.

This is the first fully British built tank in 22 years – the Challenger 3 🇬🇧



