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Британия начинает собирать первые прототипы Challenger 3: готов финальный проект танка

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 14:20
Британия начинает собирать первые прототипы Challenger 3: готов финальный проект танка - Фото
Танк Challenger (фото — British Army)

Инженеры британской армии вместе с коллегами из Rheinmetall BAE Systems Land  (совместное предприятие британской BAE Systems и немецкой Rheinmetall AG) с опережением графика финализировали проект новой версии основного боевого танка Challenger 3.

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Таким образом, конструкция танка согласована, и теперь завод RBSL в Телфорде может приступить к созданию прототипов.

Работы выполнялись по контракту на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов (свыше $1 млрд), который был заключен с RBSL в 2021 году на поставку британской армии 148 модернизированных, полностью "оцифрованных" Challenger 3 с 2027 года.

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Также были проведены "успешные" испытания новой передовой системы брони, сообщили военные.

Помимо основного контракта, идет разработка параллельной интеграции системы активной защиты Trophy MV (APS), успешная демонстрация которой была проведена в ноябре 2022 года.

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У Challenger 3 будет:

→ новая 120-мм гладкоствольная пушка для использования "самых современных боеприпасов";
→новый набор прицелов, обеспечивающий командирам танков улучшенные возможности целеуказания днем и ночью;
→новое решение для брони;
→система активной защиты;
→башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;
→значительно улучшенная подвижность благодаря модернизированному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм нарезная пушка L30A1, которая использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Challenger 2 необходимы свои боеприпасы – как бронебойные подкалиберные, так и осколочно-фугасные, включая уникальные бронебойно-фугасные HESH (позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км).

Смотрите фото: Как украинские военные осваивают танки Challenger 2

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Великобритания ОПК впк танк challenger
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