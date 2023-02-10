Британия начинает собирать первые прототипы Challenger 3: готов финальный проект танка

Инженеры британской армии вместе с коллегами из Rheinmetall BAE Systems Land (совместное предприятие британской BAE Systems и немецкой Rheinmetall AG) с опережением графика финализировали проект новой версии основного боевого танка Challenger 3.

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Таким образом, конструкция танка согласована, и теперь завод RBSL в Телфорде может приступить к созданию прототипов.

Работы выполнялись по контракту на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов (свыше $1 млрд), который был заключен с RBSL в 2021 году на поставку британской армии 148 модернизированных, полностью "оцифрованных" Challenger 3 с 2027 года.

Также были проведены "успешные" испытания новой передовой системы брони, сообщили военные.

Помимо основного контракта, идет разработка параллельной интеграции системы активной защиты Trophy MV (APS), успешная демонстрация которой была проведена в ноябре 2022 года.

У Challenger 3 будет:

→ новая 120-мм гладкоствольная пушка для использования "самых современных боеприпасов";

→новый набор прицелов, обеспечивающий командирам танков улучшенные возможности целеуказания днем и ночью;

→новое решение для брони;

→система активной защиты;

→башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;

→значительно улучшенная подвижность благодаря модернизированному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм нарезная пушка L30A1, которая использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Challenger 2 необходимы свои боеприпасы – как бронебойные подкалиберные, так и осколочно-фугасные, включая уникальные бронебойно-фугасные HESH (позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км).

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