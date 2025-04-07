Британські топвійськові розкрили нові деталі плану щодо контингенту в Україні
Обговорювати деталі військової присутності європейських союзників в Україні зарано, оскільки немає остаточного розуміння умов миру. Водночас розглядається залучення сухопутних, морських та повітряних сил, повідомили в ефірі телемарафону начальники штабів Збройних сил Франції та Великої Британії генерал Тьєррі Буркхардт та адмірал Ентоні Радакін.
"Зараз говорити про план зарано, тому що потрібно знати, якими саме будуть умови миру. Але ми як військові вже наперед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. З усіх наших бесід з українськими співрозмовниками ми бачимо, що Україна хоче миру, тому Росія повинна зупинити свою агресію", – заявив Буркхардт.
Відповідаючи на запитання, чи міститиме цей план сухопутні, морські та повітряні сили, Радакін сказав: "Абсолютно. Це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя як мирна країна, щоб ви змогли розвивати всі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море та кордон, щоб люди в Україні почували себе впевнено та відчували певність у своїй країні та майбутньому".
- За підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі президент Франції Макрон повідомив, що декілька країн планують надати Україні "сили заспокоєння" для розгортання у стратегічно важливих районах після завершення війни.
- Він пояснив, що "сили заспокоєння" в Україні діятимуть як гарантія безпеки та будуть розгорнуті наступного дня після укладення мирної угоди.
- Також французький лідер наголосив, що місія передбачатиме "франко-британську команду", яка займатиметься підготовкою "майбутнього формату української армії".