Британські топвійськові розкрили нові деталі плану щодо контингенту в Україні

За словами британських топвійськових, зараз ведеться робота над підготовкою різних варіантів умов миру і сам план має досить широкий спектр

Ентоні Радакін (Фото: ЕРА)

Обговорювати деталі військової присутності європейських союзників в Україні зарано, оскільки немає остаточного розуміння умов миру. Водночас розглядається залучення сухопутних, морських та повітряних сил, повідомили в ефірі телемарафону начальники штабів Збройних сил Франції та Великої Британії генерал Тьєррі Буркхардт та адмірал Ентоні Радакін.

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"Зараз говорити про план зарано, тому що потрібно знати, якими саме будуть умови миру. Але ми як військові вже наперед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. З усіх наших бесід з українськими співрозмовниками ми бачимо, що Україна хоче миру, тому Росія повинна зупинити свою агресію", – заявив Буркхардт.

Відповідаючи на запитання, чи міститиме цей план сухопутні, морські та повітряні сили, Радакін сказав: "Абсолютно. Це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя як мирна країна, щоб ви змогли розвивати всі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море та кордон, щоб люди в Україні почували себе впевнено та відчували певність у своїй країні та майбутньому".

За підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі президент Франції Макрон повідомив, що декілька країн планують надати Україні "сили заспокоєння" для розгортання у стратегічно важливих районах після завершення війни.

Він пояснив, що "сили заспокоєння" в Україні діятимуть як гарантія безпеки та будуть розгорнуті наступного дня після укладення мирної угоди.

Також французький лідер наголосив, що місія передбачатиме "франко-британську команду", яка займатиметься підготовкою "майбутнього формату української армії".