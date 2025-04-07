Британские топ-военные раскрыли новые детали плана по контингенту в Украине

По словам британских топ-военных, сейчас ведется работа над подготовкой различных вариантов условий мира и сам план имеет достаточно широкий спектр

Энтони Радакин (Фото: ЕРА)

Обсуждать детали военного присутствия европейских союзников в Украине рано, поскольку нет окончательного понимания условий мира. В то же время рассматривается привлечение сухопутных, морских и воздушных сил, сообщили в эфире телемарафона начальники штабов Вооруженных сил Франции и Великобритании генерал Тьерри Буркхардт и адмирал Энтони Радакин.

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"Сейчас говорить о плане рано, потому что нужно знать, какими именно будут условия мира. Но мы как военные уже наперед готовимся решать разные варианты этих условий. Из всех наших бесед с украинскими собеседниками мы видим, что Украина хочет мира, поэтому Россия должна остановить свою агрессию", – заявил Буркхардт.

Отвечая на вопрос, будет ли этот план содержать сухопутные, морские и воздушные силы, Радакин сказал: "Абсолютно. Это будет о том, чтобы позволить Украине начать новую жизнь как мирная страна, чтобы вы смогли развивать все аспекты мирной жизни, развивать экономику, иметь безопасное небо, море и границу, чтобы люди в Украине чувствовали себя уверенно".

По итогам саммита "коалиции желающих" в Париже президент Франции Макрон сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после завершения войны.

Он пояснил, что "силы успокоения" в Украине будут действовать как гарантия безопасности и будут развернуты на следующий день после заключения мирного соглашения.

Также французский лидер подчеркнул, что миссия будет предусматривать "франко-британскую команду", которая будет заниматься подготовкой "будущего формата украинской армии".