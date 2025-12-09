Британський військовий загинув в Україні під час випробування нового озброєння
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Військовий Великої Британії загинув унаслідок інциденту під час випробування нового озброєння в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства.
За його даними, військовий британських Збройних сил загинув уранці 9 грудня.
"Він постраждав у трагічному інциденті під час спостереження за випробуванням нової оборонної спроможності (озброєння. – Ред.) українськими військовими, поза лінією фронту", – йдеться у публікації.
Британське МО додає, що родині військового вже повідомили про подію. Воно не вказує інших подробиць.
