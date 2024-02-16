Буданов: Повітряний флот Росії налічує 300 літаків. Нам потрібна допомога Заходу
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що повітряний флот Росії налічує 300 літаків. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Liberation.
За його словами, українські льотчики легко зможуть навчитися літати на французьких багатоцільових винищувачах Mirage 2000.
Він зазначив, що військові Повітряних сил мають реальний бойовий досвід, а тому вони є одними з найбільш висококваліфікованих у світі.
"Ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів. Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку", – сказав Буданов.
Розвідник заявив, що Україні потрібна західна авіація для протистояння російській та висловив надію на допомогу партнерів.
- 10 листопада 2023 року у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.
- 26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.
- 5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.
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