Буданов: Воздушный флот России насчитывает 300 самолетов. Нам нужна помощь Запада

Буданов заявил, что украинские летчики способны легко научиться летать на французских истребителях Mirage 2000

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что воздушный флот России насчитывает 300 самолетов. Об этом он сообщил в интервью изданию Liberation.

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По его словам, украинские летчики легко смогут научиться летать на французских многоцелевых истребителях Mirage 2000.

Он отметил, что у военных Воздушных сил есть реальный боевой опыт, а поэтому они являются одними из самых высококвалифицированных в мире.

"Никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе, кроме украинских пилотов. Так что наши пилоты смогут с легкостью овладеть этой техникой", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что Украине нужна западная авиация для противостояния российской и выразил надежду на помощь партнеров.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

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