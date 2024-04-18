Буданов про "24 години" Трампа: Навіть такий, як він, не зможе закінчити війну за добу

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Неможливо завершити російсько-українську війну за 24 години, як про це говорить 45-й президент США Дональд Трамп. Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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У березні 2023 року Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі.

Буданов сказав, що "дуже поважає особистість Трампа", відзначивши його стійкість як людини, яка навчалася у військовій академії.

"У його житті було дев’ять випадків, коли він підіймався на вершину, падав на саме дно життя й знову повертався. Але навіть така людина як він, не зможе розв'язати це питання [завершити війну] за один день", – зазначив керівник ГУР.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

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