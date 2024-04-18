Буданов о "24 часах" Трампа: Даже такой, как он, не сможет закончить войну за сутки
Невозможно завершить российско-украинскую войну за 24 часа, как об этом говорит 45-й президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью The Washington Post заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
В марте 2023 года Трамп заявил, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду.
Буданов сказал, что "очень уважает личность Трампа", отметив его стойкость как человека, обучавшегося в военной академии.
"В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался. Но даже такой человек как он, не сможет решить этот вопрос [завершить войну] за один день", – отметил руководитель ГУР.
- После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он еще раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.
- 23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.
Читайте также: Зеленский о "24 часах" Трампа: Мне хватит 24 минуты объяснить – так легко войну не закончить