CBS News: Розвідка США заборонила ділитися даними про переговори України та РФ із партнерами

Тулсі Габбард (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Національна розвідка США заборонила ділитися інформацією про переговори України та Росії з так званими "П'ятьма очима" – розвідувальними партнерами країни. Про це повідомляє CBS News із посиланням на дані від кількох співробітників американської розвідки.

Директорка розвідки Тулсі Габбард 20 липня видала директиву з відповідною забороною. До розвідувального альянсу, створеного після Другої світової війни, крім США, належать Велика Британія, Австралія, Канада і Нова Зеландія.

Усю аналітичну інформацію й інші відомості, які пов'язані з російсько-українськими мирними переговорами, було кваліфіковано як "NOFORN" – дані, що не підлягають поширенню за кордоном, зазначили співробітники розвідки. Поширювати можна вже опубліковані раніше дані.

Також обмежується поширення даних про переговори відомствам, які підготували або надали розвіддані.

Водночас не заборонено обмін дипломатичною інформацією, яка була зібрана не американською розвідкою, а іншими відомствами, а також військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами. Наприклад, може йтися про відомості, які США надають українським військовим для сприяння оборонним операціям.

Як пояснив колишній співробітник розвідки США Стівен Кеш, цінність партнерства "П'ять очей" полягає в тому, що країни можуть ділитися розвідданими, тим самим доповнюючи інформацію одна одної. Це дає змогу більше знати про плани, наміри й можливості супротивників.

"Однією з причин такого роду невиконання зобов'язань є очікування того, що ми та решта четверо сидимо по один бік столу, а по інший – якийсь інший супротивник", – сказав Кеш.