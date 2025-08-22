CBS News: Разведка США запретила делиться данными о переговорах Украины и РФ с партнерами

Тулси Габбард (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Национальная разведка США запретила делиться информацией о переговорах Украины и России с так называемыми "Пятью глазами" – разведывательными партнерами страны. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные от нескольких сотрудников американской разведки.

Директор разведки Тулси Габбард 20 июля издала директиву с соответствующим запретом. К разведывательному альянсу, созданному после Второй мировой войны, помимо США относятся Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Вся аналитическая информация и другие сведения, связанные с российско-украинскими мирными переговорами были квалифицированы как "NOFORN" – данные, что не подлежат распространению за рубежом, отметили сотрудники разведки. Распространять можно уже опубликованные ранее данные.

Также ограничивается распространение данных о переговорах ведомствам, которые подготовили или предоставили разведданные.

В то же время не запрещен обмен дипломатической информацией, которая была собрана не американской разведкой, а другими ведомствами, а также военной оперативной информацией, не связанной с переговорами. К примеру, речь может идти о сведениях, которые США предоставляют украинским военным для содействия оборонительным операциям.

Как пояснил бывший сотрудник разведки США Стивен Кэш, ценность партнерства "Пять глаз" заключается в том, что страны могут делиться разведданными, тем самым дополняя информацию друг друга. Это позволяет больше знать о планах, намерениях и возможностях противников.

"Одна из причин такого рода невыполнения обязательств – ожидание того, что мы и остальные четверо сидим по одну сторону стола, а по другую – какой-то другой противник", – сказал Кэш.