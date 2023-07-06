CBS News: США цього тижня можуть остаточно вирішити, чи постачати касетні снаряди Україні
06.07.2023, 13:37
Джо Байден (Фото: EPA)
США на цьому тижні можуть остаточно вирішити, чи поставлятимуть вони касетні боєприпаси для наступу Збройних Сил України. Про це повідомив канал CBS News із посиланням на неназваних американських чиновників.
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За їхніми словами, Вашингтон розглядає можливість схвалення постачання касетних снарядів, щоб задовольнити високий попит України на боєприпаси для наступу.
Один із чиновників США сказав, що касетний боєприпас зазвичай розкидає бомби, які можуть покрити вп'ятеро більшу площу, ніж звичайні снаряди.
ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.
- Ще у січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.
- Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним згоден голова МО ФРН Пісторіус.
- У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичної точки зору перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".
- 22 червня у Пентагоні повідомили очевидне: касетні боєприпаси "згодилися б" Україні проти російських окопів.
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