CBS News: США на этой неделе могут точно решить, поставлять ли кассетные снаряды Украине

США на этой неделе могут окончательно решить, будут ли они поставлять кассетные боеприпасы для наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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По их словам, Вашингтон рассматривает возможность одобрения поставок кассетных снарядов, чтобы удовлетворить высокий спрос Украины на боеприпасы для наступления.

Один из чиновников США сказал, что кассетный боеприпас обычно разбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую площадь, чем обычные снаряды.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые обладают сопоставимой или большей эффективностью, не оставляя при этом неразорвавшихся боеприпасов.

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