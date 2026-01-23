Частина ФОПів отримає виплати, а деякі бізнеси – "нульові" кредити: деталі

Прем'єрка анонсувала нові виплати для ФОПів та кредити для підприємств на енерговитрати

Юлія Свириденко (Фото: Telegram-канал чиновниці)

Під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці, спричиненої атаками Росії, частина українських фізичних осіб-підприємців (ФОП) зможуть отримати єдиноразові виплати, а деякі підприємства – кредити під 0% на відповідні витрати. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету міністрів ухвалили пакет підтримки", – заявила чиновниця.

Читайте також Пережити морози. Що буде з Києвом після наступного обстрілу росіян

Разова допомога для ФОПів

Свириденко анонсувала одноразову фінансову виплату малому та середньому бізнесу для забезпечення енергонезалежності:

→ допомога стосується ФОПів другої та третьої групи, які ведуть діяльність у соціально важливих сферах (заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні, а також інші установи та послуги першої потреби);

→ виплата становить від 7500 до 15 000 грн – її обсяг залежить від кількості найманих працівників;

→ для отримання допомоги потрібно мати хоча б одного найманого працівника;

→ заявку потрібно подати через портал "Дія", після чого її підтвердять банки-партнери, а кошти виплатить Державна служба зайнятості;

→ гроші можна витратити на купівлю та ремонт енергетичного обладнання, пальне для генераторів та плату за електрику.

"Нульовий" кредит на енергетичне обладнання

Прем'єрка розповіла про майбутній кредит на нуль відсотків, який зможуть отримати підприємства, що відповідають критеріям програми 5–7–9%:

→ йдеться про цільову позику, яку можна використати на купівлю генераторів та акумуляторних батарей із нульовою ставкою;

→ різницю буде компенсувати держава за допомогою Фонду розвитку підприємництва;

→ кредити виділяють майже 50 банків-партнерів програми 5–7–9 строком до трьох років;

→ максимальна сума позики – до 10 млн грн.

За словами Свириденко, деталі й дату початку цих програм повідомить Міністерство економіки.