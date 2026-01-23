Часть ФОП получит выплаты, а некоторые бизнесы – "нулевые" кредиты: детали

Премьер анонсировала новые выплаты и кредиты для ФОП на энергозатраты

Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал чиновницы)

Во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике, вызванной атаками России, часть украинских физических лиц-предпринимателей (укр. ФОП) смогут получить единовременные выплаты, а некоторые предприятия – кредиты под 0% на соответствующие расходы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Малый и средний бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, и поэтому несет дополнительные расходы. Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета министров приняли пакет поддержки", – заявила чиновница.

Разовая помощь для ФОП

Свириденко анонсировала одноразовую финансовую выплату малому и среднему бизнесу для обеспечения энергонезависимости:

→ помощь касается ФОП второй и третьей группы, которые ведут деятельность в социально важных сферах (заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни, а также другие учреждения и услуги первой необходимости);

→ выплата составляет от 7500 до 15 000 грн – ее объем зависит от количества наемных работников;

→ для получения помощи нужно иметь хотя бы одного наемного сотрудника;

→ заявку нужно подать через портал "Дія", после чего ее подтвердят банки-партнеры, а средства выплатит Государственная служба занятости;

→ деньги можно потратить на покупку и ремонт энергетического оборудования, топливо для генераторов и плату за электричество.

"Нулевой" кредит на энергетическое оборудование

Премьер рассказала о предстоящем кредите на ноль процентов, который смогут получить предприятия, что соответствуют критериям программы 5-7-9%:

→ речь идет о целевом займе, который можно использовать на покупку генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой;

→ разницу будет компенсировать государство с помощью Фонда развития предпринимательства;

→ кредиты выделяют почти 50 банков-партнеров программы 5-7-9 сроком до трех лет;

→ максимальная сумма займа – до 10 млн грн.

По словам Свириденко, детали и дату начала этих программ сообщит Министерство экономики.