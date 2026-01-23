Часть ФОП получит выплаты, а некоторые бизнесы – "нулевые" кредиты: детали
Во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике, вызванной атаками России, часть украинских физических лиц-предпринимателей (укр. ФОП) смогут получить единовременные выплаты, а некоторые предприятия – кредиты под 0% на соответствующие расходы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Малый и средний бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, и поэтому несет дополнительные расходы. Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета министров приняли пакет поддержки", – заявила чиновница.
Разовая помощь для ФОП
Свириденко анонсировала одноразовую финансовую выплату малому и среднему бизнесу для обеспечения энергонезависимости:
→ помощь касается ФОП второй и третьей группы, которые ведут деятельность в социально важных сферах (заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни, а также другие учреждения и услуги первой необходимости);
→ выплата составляет от 7500 до 15 000 грн – ее объем зависит от количества наемных работников;
→ для получения помощи нужно иметь хотя бы одного наемного сотрудника;
→ заявку нужно подать через портал "Дія", после чего ее подтвердят банки-партнеры, а средства выплатит Государственная служба занятости;
→ деньги можно потратить на покупку и ремонт энергетического оборудования, топливо для генераторов и плату за электричество.
"Нулевой" кредит на энергетическое оборудование
Премьер рассказала о предстоящем кредите на ноль процентов, который смогут получить предприятия, что соответствуют критериям программы 5-7-9%:
→ речь идет о целевом займе, который можно использовать на покупку генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой;
→ разницу будет компенсировать государство с помощью Фонда развития предпринимательства;
→ кредиты выделяют почти 50 банков-партнеров программы 5-7-9 сроком до трех лет;
→ максимальная сумма займа – до 10 млн грн.
По словам Свириденко, детали и дату начала этих программ сообщит Министерство экономики.
- 22 января глава Минэнерго Шмыгаль сообщил, что этот день в Украине стал самым тяжелым для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года из-за постоянных российских обстрелов и масштабных повреждений инфраструктуры.
- На следующий день мэр Киева сообщил, что ситуация с энергетикой в столице остается сложной и может ухудшиться еще сильнее, поэтому следует сделать запасы еды, воды и лекарств.
