Чехія передала Україні останні свої ударні гелікоптери Мі-24 – Denik N

З початку великої війни Чехія три рази надсилала Україні борти

Мі-24 (Ілюстративне фото Стратком)

Чехія відправила Україні два свої останні ударні гелікоптери Мі-24, більше таких бортів у країни не залишилося. Про це заявила чеська міністерка оборони Яна Чернохова, передає видання Denik N.

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Стверджується, що два тижні тому міністерка прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією про постачання Україні вертольотів Мі-24.

Кабмін, своєю чергою, схвалив рішення.

"У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати", – сказала Чернохова.

Про постачання перших чеських Мі-24 стало відомо навесні 2022 року. Вдруге Чехія заявила про передання ударних гелікоптерів у середині 2023 року, точна їх кількість не зазначалася.

31 січня 2024 року Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: зокрема, країна вперше передала українським захисникам військові гелікоптери — багатоцільові Sea King Mk41.

1 березня Financial Times писало, що новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей нібито передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії. Тодішній речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net не підтвердив і не спростував інформацію, але наголосив, що "вони [гелікоптери] погоди не роблять".

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