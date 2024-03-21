Чехия передала Украине последние свои ударные вертолеты Ми-24 – Denik N

Ми-24 (Иллюстративное фото Стратком)

Чехия отправила Украине два своих последних ударных вертолета Ми-24, больше таких бортов у страны не осталось. Об этом заявила чешский министр обороны Яна Чернохова, передает издание Denik N.

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Утверждается, что две недели назад министр пришла в правительство с секретным документом и предложением о поставках Украине вертолетов Ми-24.

Кабмин, в свою очередь, одобрил решение.

"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", – сказала Чернохова.

О поставках первых чешских Ми-24 стало известно весной 2022 года. Второй раз Чехия заявила о передаче ударных вертолетов в середине 2023 года, точное их количество не указывалось.

31 января 2024 года Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: в частности, страна впервые передала украинским защитникам военные вертолеты — многоцелевые Sea King Mk41.

1 марта Financial Times писало, что новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей якобы передал Украине два вертолета, которые были куплены у России. Тогдашний спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net не подтвердил и не опроверг информацию, но подчеркнул, что "они [вертолеты] погоды не делают".

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