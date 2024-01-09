Чеська проросійська партія вимагає припинити допомогу ЗСУ. У Міноборони різко відповіли

"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити її незалежність", – заявив заступник міністра оборони країни

Фото: Генштаб ЗСУ

У Чехії глава позапарламентської правопопулістської та проросійської партії PRO, представник антиурядового об'єднання "Чеська Республіка проти бідності" Йіндржих Райхл заявив, що Прага не повинна надавати військову допомогу Україні, оскільки це нібито не відповідає національним інтересам країни. Заступник міністра оборони Чехії Ян Йіреш заявив у відповідь, що без західної допомоги окупанти РФ могли б дійти до Ужгорода, передає ČTK.

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Як повідомило видання, 9 січня у Палаті представників пройшло обговорення петиції антиурядового об'єднання, в якій містяться вимоги "припинити риторику про те, що Чехія перебуває у стані війни", а також припинити постачання військової техніки в Україну.

Райхл та інші представники партії PRO заявили про необхідність "дипломатичного та мирного вирішення конфлікту".

Райхл заявив, що твердження про те, що в Україні воюють, зокрема, і за Чехію, не відповідають дійсності.

"Це брехня, це чиста маніпуляція <…> Щодня, коли війна в Україні затягується, відбувається більше страждань, більше непотрібних смертей, більше непотрібного кровопролиття та більше економічних втрат, а також подальше погіршення позиції України у переговорах про можливий мир", – сказав він.

Заступник міністра оборони Чехії Йіреш заявив у відповідь, що рішення про припинення війни повністю залежить від Росії та диктатора РФ Володимира Путіна. При цьому незалежність України відповідає національним інтересам Чехії, заявив Йіреш.

"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити її незалежність", – сказав він.

Заступник міністра нагадав, що сама Росія неодноразово заявляла про те, що воює "проти всього Заходу", а отже, і проти Чехії.

"Не викликає сумнівів те, що якби ми від початку не підтримали у військовому плані Україну – Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу – то російська армія була б сьогодні в Києві або навіть в Ужгороді", – сказав він.

Представник оборонного відомства Чехії додав, що "пан Райхл дуже гучний, але дуже часто каже дурниці".

У вересні 2023-го партія PRO виходила на антиурядові мітинги в Празі, вимагаючи зокрема припинити допомагати ЗСУ.

У листопаді президент Чехії Петр Павел прогнозував, що 2024 рік буде складнішим за нинішній у війні Росії проти України. Він наголосив, що Україна не може проводити по два чи три наступи за один рік.

У грудні він припустив, що в 2024 році в російсько-українській війні відбудеться "значне зрушення", але не в кращий бік для України та союзників.

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