Чешская пророссийская партия требует прекратить помощь ВСУ. В Минобороны резко ответили

"Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить ее независимость", – заявил замминистра обороны страны

Фото: Генштаб ВСУ

В Чехии глава внепарламентской правопопулистской и пророссийской партии PRO, представитель антиправительственного объединения "Чешская Республика против бедности" Йиндржих Райхл заявил, что Прага не должна оказывать военную помощь Украине, так как это якобы не соответствует национальным интересам страны. Замминистра обороны Чехии Ян Йиреш заявил в ответ, что без западной помощи оккупанты РФ могли бы уже дойти до Ужгорода, передает ČTK.

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Как сообщило издание, 9 января в Палате представителей прошло обсуждение петиции антиправительственного объединения, в которой содержатся требования "прекратить риторику о том, что Чехия находится в состоянии войны", а также прекратить поставки военной техники в Украину.

Райхл и другие представители партии PRO заявили о необходимости "дипломатического и мирного решения конфликта".

Райхл заявил, что утверждения о том, что в Украине воюют в том числе и за Чехию, не соответствуют действительности.

"Это ложь, это чистая манипуляция <…> Каждый день, когда война в Украине затягивается, происходит больше страданий, больше ненужных смертей, больше ненужного кровопролития и больше экономических потерь, а также дальнейшее ухудшение позиции Украины в переговорах о возможном мире", – сказал он.

Замминистра обороны Чехии Йиреш заявил в ответ, что решение о прекращении войны полностью зависит от России и диктатора РФ Владимира Путина. При этом независимость Украины соответствует национальным интересам Чехии, заявил Йиреш.

"Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить ее независимость", – сказал он.

Замминистра напомнил, что сама Россия неоднократно заявляла о том, что воюет "против всего Запада", а значит, и против Чехии.

"Не вызывает сомнений то, что если бы мы с самого начала не поддержали в военном плане Украину – Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира – то российская армия была бы сегодня в Киеве или даже в Ужгороде", – сказал он.

Представитель оборонного ведомства Чехии добавил, что "господин Райхл очень красноречив, но очень часто говорит ерунду".

В сентябре 2023-го партия PRO выходила на антиправительственные митинги в Праге, требуя, в том числе, прекратить помогать ВСУ.

В ноябре президент Чехии Петр Павел прогнозировал, что 2024 год будет сложнее нынешнего в войне России против Украины. Он подчеркнул, что Украина не может проводить по два или три наступления за один год.

В декабре он предположил, что в 2024 году в российско-украинской войне произойдет "значительный сдвиг", но не в лучшую сторону для Украины и союзников.

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