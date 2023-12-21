Президент Чехии: Об "усталости от войны" могут говорить только Украина и РФ. Нас не бомбят

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что сейчас об "усталости от войны" страны Европы не должны говорить, ведь, он считает, что право на это имеют только Украина и Россия. Также он отметил, что непредоставление Украине всего необходимого вооружения стало одной из причин того, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Monde.

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"Честно говоря, об усталости [от войны] могут говорить только Украина и Россия. В наших странах можно сказать, что мы привыкли к этой войне, но не устали. Наши города не бомбят, наших граждан не убивают", – сказал он.

Павел считает, что единственное "бремя" европейских стран относительно помощи Украине – это "прием беженцев и определенное снижение комфорта", но они "не испытывают страданий".

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В то же время чешский президент подчеркнул: если некоторые политики будут "настолько безответственными, что будут использовать инфляцию или рост цен на энергоносители, чтобы настроить избирателей против помощи Украине", то Европа "будет иметь проблемы".

"Мы должны иметь мужество сказать нашим согражданам, что помощь Украине является нашим интересом", – сказал Павел.

То, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов, он связывает прежде всего с тем, что партнеры "неохотно поставляли" современную технику и вооружение Украине, а некоторые элементы "поступали позже".

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"Когда Украина начала контрнаступление, соотношение сил не позволяло достичь быстрого успеха", – сказал он, одновременно подчеркнув: то, что украинцам удалось сделать с имеющимися ресурсами, "не может не вызывать восхищения".

Среди причин Павел назвал то, что часто оборудования не было на складах, что экономика европейских стран и их оборонная промышленность работают в режиме мирного времени, поэтому когда ЕС пообещал миллион боеприпасов, не было сделано шагов для увеличения их производства.

Также он отметил, что из соображений безопасности страны хотели сохранить определенные современные технологии, чтобы не допустить их попадания в руки россиян.

Кроме того, чешский президент выразил разочарование тем, что из-за позиции Венгрии на саммите ЕС был заблокирован пересмотр бюджета Евросоюза с целью предоставления Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро в течение четырех лет.

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Он подчеркнул, что когда европейские страны "считают, что война в Украине – это зло против правового порядка, что она затрагивает основы наших обществ, – мы должны поддерживать страну, хотим мы этого или нет".

"Не из любви к украинцам, а чтобы отстоять наш образ жизни. Если позволить России победить, это создаст угрозу нашей собственной безопасности, нашему будущему", – пояснил глава Чехии.

28 ноября 2023 года президент Чехии заявил, что западные партнеры не выполнили обещание по обеспечению вооружениями наступления Украины.

Также Павел заявил, что зима будет тяжелой из-за разрушения украинской инфраструктуры, а Россия перевела свою промышленность в военный режим. Он считает, что 2024 год будет сложнее нынешнего в войне России против Украины.

18 декабря чешский президент заявил, что в 2024 году в российско-украинской войне произойдет "значительный сдвиг", но не в лучшую сторону для Украины и союзников.

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