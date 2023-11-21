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Президент Чехії: ЗСУ розчаровані слабкою підтримкою Заходу. Наступ розвивається не так

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 13:03
Президент Чехії: ЗСУ розчаровані слабкою підтримкою Заходу. Наступ розвивається не так - Фото
Петр Павел (Фото: EPA/Filip Singer)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що наступ Сил оборони розвивається не так, як очікували українці, через недостатню підтримку Заходу. Про це він сказав на відкритті наради командувачів армії у Празі, цитує його Denik.

За його словами, наступ Збройних Сил України розвивається не так, як цього очікували українці, оскільки допомога партнерів була недостатньо масовою та швидкою.
Він зазначив, що час на підготовку наступу дозволив Росії дуже добре підготуватися до оборони.

"Постачання озброєнь, які потрібні Україні для успіху, поки стагнують і навіть зараз не досягають необхідного рівня. Самі українські солдати зі зрозумілих причин почуваються не тільки втомленими, а й розчарованими підтримкою Заходу. Вони відчувають, що ми їх залишаємо в цьому". — сказав Павел.

Політик заявив, що Україна зіткнеться з тиском узимку через удари росіян по інфраструктурі.

  • Президент Литви Гітанас Науседа заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країни, що Вільнюс "не має права на втому від війни", та закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.
  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала "значне розширення" підтримки України всупереч сподіванням Кремля на протилежне.
  • 8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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Дмитро Гриниченко
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