Президент Чехии: ВСУ разочарованы слабой поддержкой Запада. Наступление развивается не так

Президент Чехии Петр Павел заявил, что наступление Сил обороны развивается не так, как ожидали украинцы, из-за недостаточной поддержки Запада. Об этом он сказал на открытии совещания командующих армией в Праге, цитирует его Denik.

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По его словам, наступление Вооруженных Сил Украины развивается не так, как этого ожидали украинцы, так как помощь партнеров была недостаточно массовой и быстрой.

Он отметил, что время на подготовку наступления позволило России очень хорошо подготовиться к обороне.

"Поставки вооружений, которые нужны Украине для успеха, пока стагнируют и даже сейчас не достигают необходимого уровня. Сами украинские солдаты по понятным причинам чувствуют себя не только уставшими, но и все более разочарованными поддержкой Запада. Они чувствуют, что мы их оставляем в этом", — сказал Павел.

Политик заявил, что Украина столкнется с давлением зимой из-за ударов россиян по инфраструктуре.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий страны, что Вильнюс "не имеет права на усталость от войны" и призвал мобилизовать международную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки надеждам Кремля на обратное.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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