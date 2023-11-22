Президент Чехії: Росія може повністю відновити боєздатність за п'ять-сім років, але є нюанс

Президент Чехії Петр Павел на пресконференції за результатами зустрічі голів держав Вишеградської групи (V4) у Празі заявив, що для відновлення повної боєздатності Росії знадобиться від п'яти до семи років, хоча це залежатиме від результатів її війни проти України. Його цитує Ceske Noviny.

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"Згідно з сучасними розрахунками, Росія потребуватиме мінімально п'ять-сім років на відновлення своєї боєздатності. З іншого боку, в цих розрахунках є багато умов, які можуть змінити ситуацію. Багато чого залежатиме від того, яким буде результат війни, як з неї вийде Україна, і як Росія", – сказав він.

Павел також наголосив, що всі країни НАТО сприймають Росію як потенційну загрозу. Європейські армії готуються до можливості "конфлікту високої інтенсивності" на континенті, додав чеський президент.

За його словами, зараз у країнах Європи збільшуються витрати на оборону, а також якість підготовки військ, планування.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країни, що Вільнюс "не має права на втому від війни", та закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.

Пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала "значне розширення" підтримки України всупереч сподіванням Кремля на протилежне.

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