Президент Чехии: РФ может восстановить боеспособность через пять-семь лет, но есть нюанс

Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции по результатам встречи глав государств Вышеградской группы (V4) в Праге заявил, что для восстановления полной боеспособности России понадобится от пяти до семи лет, хотя это будет зависеть от результатов ее войны против Украины. Его цитирует Ceske Noviny.

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"Согласно современным расчетам, России потребуется минимально пять-семь лет для восстановления своей боеспособности. С другой стороны, в этих расчетах есть много условий, которые могут изменить ситуацию. Многое будет зависеть от того, каким будет результат войны, как из нее выйдет Украина, и как Россия", – сказал он.

Павел также подчеркнул, что все страны НАТО воспринимают Россию потенциальной угрозой. Европейские армии готовятся к возможности "конфликта высокой интенсивности" на континенте, добавил чешский президент.

По его словам, сейчас в странах Европы увеличиваются расходы на оборону, а также качество подготовки войск, планирование.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий страны, что Вильнюс "не имеет права на усталость от войны" и призвал мобилизовать международную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки ожиданиям Кремля на обратное.

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