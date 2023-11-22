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Президент Чехии: РФ может восстановить боеспособность через пять-семь лет, но есть нюанс

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 18:30
Президент Чехии: РФ может восстановить боеспособность через пять-семь лет, но есть нюанс - Фото
Петр Павел (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции по результатам встречи глав государств Вышеградской группы (V4) в Праге заявил, что для восстановления полной боеспособности России понадобится от пяти до семи лет, хотя это будет зависеть от результатов ее войны против Украины. Его цитирует Ceske Noviny.

"Согласно современным расчетам, России потребуется минимально пять-семь лет для восстановления своей боеспособности. С другой стороны, в этих расчетах есть много условий, которые могут изменить ситуацию. Многое будет зависеть от того, каким будет результат войны, как из нее выйдет Украина, и как Россия", – сказал он.

Павел также подчеркнул, что все страны НАТО воспринимают Россию потенциальной угрозой. Европейские армии готовятся к возможности "конфликта высокой интенсивности" на континенте, добавил чешский президент.

По его словам, сейчас в странах Европы увеличиваются расходы на оборону, а также качество подготовки войск, планирование.

  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий страны, что Вильнюс "не имеет права на усталость от войны" и призвал мобилизовать международную поддержку Украины.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки ожиданиям Кремля на обратное.

Читайте также: Президент Чехии: ВСУ разочарованы слабой поддержкой Запада. Наступление развивается не так

Милана Головань
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