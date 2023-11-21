RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Данілов: До осі зла можуть приєднатися країни Європи, якщо не змінити ставлення до Росії

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 09:22
Данілов: До осі зла можуть приєднатися країни Європи, якщо не змінити ставлення до Росії - Фото
Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що до осі зла Китай-Росія-Іран можуть приєднатися деякі країни Європи, якщо Захід не змінить ставлення до РФ. Про це він повідомив на Halifax International Security Forum.

За його словами, у світі зростає геополітична конкуренція між США й Китаєм, усе частіше звучать слова про "новий світовий порядок і багатополярний світ".

"Росія – загроза для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни в ставленні Заходу до Росії, зміни самої Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не лише КНДР, Китай, Іран і РФ, а й деякі європейські країни", – сказав Данілов.

Він зазначив, що війна на Близькому Сході, внутрішньополітична ситуація у США й інших західних країнах впливають на підтримку України.

"Увага до України може падати через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики та за володіння ресурсами. На Заході відчуватиметься втома від війни. Але потрібно спільно працювати над консолідацією союзників і партнерів щодо подальшої підтримки України ", – заявив секретар РНБО.

Чиновник наголосив, що Україна вітає сили на Заході, які вимагають від своїх урядів чітко окреслити конкретну ціль у війні Росії проти України.

  • Нещодавно лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран це "нова ось зла".
  • Президент Литви Гітанас Науседа заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країни, що Вільнюс "не має права на втому від війни" та закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.
  • Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала "значне розширення" підтримки України всупереч сподіванням Кремля на протилежне.

Читайте також: Прем'єр Румунії: У Європі зараз сплеск популістів та екстремістів – це двійники Путіна

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
РосіявійнаІранкитайолексій даніловвійськова допомогаПівнічна Кореяєвропа

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 