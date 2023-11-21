Данілов: До осі зла можуть приєднатися країни Європи, якщо не змінити ставлення до Росії

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що до осі зла Китай-Росія-Іран можуть приєднатися деякі країни Європи, якщо Захід не змінить ставлення до РФ. Про це він повідомив на Halifax International Security Forum.

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За його словами, у світі зростає геополітична конкуренція між США й Китаєм, усе частіше звучать слова про "новий світовий порядок і багатополярний світ".

"Росія – загроза для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни в ставленні Заходу до Росії, зміни самої Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не лише КНДР, Китай, Іран і РФ, а й деякі європейські країни", – сказав Данілов.

Він зазначив, що війна на Близькому Сході, внутрішньополітична ситуація у США й інших західних країнах впливають на підтримку України.

"Увага до України може падати через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики та за володіння ресурсами. На Заході відчуватиметься втома від війни. Але потрібно спільно працювати над консолідацією союзників і партнерів щодо подальшої підтримки України ", – заявив секретар РНБО.

Чиновник наголосив, що Україна вітає сили на Заході, які вимагають від своїх урядів чітко окреслити конкретну ціль у війні Росії проти України.

Нещодавно лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран це "нова ось зла".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країни, що Вільнюс "не має права на втому від війни" та закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала "значне розширення" підтримки України всупереч сподіванням Кремля на протилежне.

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