Данилов: К оси зла могут присоединиться страны Европы, если не изменить отношения к России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что к "оси зла" Китай-Россия-Иран могут присоединиться некоторые страны Европы, если Запад не изменит отношения к РФ. Об этом он сообщил на Halifax International Security Forum.

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По его словам, в мире возрастает геополитическая конкуренция между США и Китаем, все чаще звучат слова о "новом мировом порядке и многополярном мире".

"Россия — угроза для Украины, Китай — основная угроза для США, а союз Китай-Россия-Иран — вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения в самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны", — сказал Данилов.

Он отметил, что война на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных странах влияют на поддержку Украины.

"Внимание к Украине может падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами. На Западе будет чувствоваться усталость от войны. Но нужно совместно работать над консолидацией союзников и партнеров по дальнейшей поддержке Украины", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник подчеркнул, что Украина приветствует силы на Западе, которые требуют от своих правительств четко очертить конкретные цели в войне России против Украины.

Недавно лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий страны, что Вильнюс "не имеет права на усталость от войны" и призвал мобилизовать международную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки надеждам Кремля на обратное.

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