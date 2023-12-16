Чотири головні новини України та світу на 19:00 16 грудня

Нічна атака "шахедами", вибухи у Таганрозі РФ та тимчасово окупованому Донецьку та інші новини

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

1. Росія атакувала 31 "шахедом". Половину з тих, що на півночі, військові збили з кулеметів. У ніч проти 16 грудня Росія спрямувала на Україну 31 дрон-камікадзе типу Shahed, повідомили у Генштабі ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили 30 ворожих БпЛА, причому половину з тих, що були на півночі, українські військові збили з кулеметів і переносних зенітно-ракетних комплексів (детальніше).

2. У Таганрозі пролунав вибух, росіяни підняли бойові гелікоптери. Гучно і в Донецьку — відео. У російському Таганрозі пролунав вибух, після чого на місце здіймання диму вирушили бойові гелікоптери. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. У той самий час вибухи пролунали й в тимчасово окупованому Донецьку. Очевидці публікують відео з Будьонівського району міста – там здіймається густий чорний дим та видно пожежу (детальніше).

3. Угорщина вимагає від Болгарії скасувати податок на газ із РФ. Погрожують ветом на Шенген. Будапешт накладе вето на вступ Болгарії до вільної Шенгенської зони, якщо останні не скасують податок на російський газ. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (детальніше).

4. Підрив гранат на Закарпатті. Депутат отримав підозру в теракті, прийшов до тями. Служба безпеки України повідомила про підозру місцевому депутату, котрий підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті. Фігурант опритомнів у лікарні (детальніше).

Читайте також:

Шлях пораненого. Що не так з системою реабілітації військових в Україні

Бізнес-тиждень: прибутки українців, звідки чекати фінансової допомоги та 12-й пакет санкцій

Війна, парад Санта-Клаусів у США та циклон Джаспер. Фотографії, які вразили світ цього тижня

Пʼять фільмів про автоспорт за реальними подіями – чому варто подивитись

Як прибрати російські сайти з пошуку Google та заблокувати російський контент в YouTube

Від гаражного виробництва до 150 000 пляшок на рік. Історія "Медовий Спас"