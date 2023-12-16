У Таганрозі пролунав вибух, росіяни підняли бойові гелікоптери. Гучно і в Донецьку — відео

Близько 11:30 у російському Таганрозі, де розташовано військово-транспортний авіаполк ПКС РФ, і у Донецьку пролунали вибухи

Фото: Російські ресурси

У російському Таганрозі пролунав вибух, після чого на місце здіймання диму вирушили бойові гелікоптери. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Епізод стався близько 11:30. За повідомленнями очевидців, у напрямку вибуху, що прогримів, пролетіли три військові вертольоти.

На місці події видно сильне задимлення. За попередніми даними росіян, у Північному районі міста, на вулиці Приморській, впав безпілотник.

Скриншот

Скриншот

Таганрог неодноразово зазнавав спроб ударів як безпілотниками, так і, як стверджує ворог, ракет ЗРК С-200. На аеродромі "Таганрог-Центральний" дислокується 708 військово-транспортний авіаполк ПКС РФ із літаками Іл-76.

Інших даних з приводу сьогоднішніх вибухів наразі немає.

У той самий час вибухи пролунали й в тимчасово окупованому Донецьку. Очевидці публікують відео з Будьоннівського району міста – там здіймається густий чорний дим та видно пожежу.

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