В Таганроге раздался взрыв, россияне подняли боевые вертолеты. Громко и в Донецке – видео

Около 11:30 в российском Таганроге, где находится военно-транспортный авиаполк ПКС РФ, и в Донецке раздались взрывы

Фото: Российские ресурсы

В российском Таганроге раздался взрыв, после чего на место подъема дыма направились боевые вертолеты. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Эпизод произошел около 11:30. По сообщениям очевидцев, в направлении прогремевшего взрыва пролетели три военных вертолета.

На месте происшествия видно сильное задымление. По предварительным данным россиян, в Северном районе города, по улице Приморской, упал беспилотник.

Скриншот

Скриншот

Таганрог неоднократно подвергался попыткам ударов как беспилотниками, так и, как утверждает враг, ракет ЗРК С-200. На аэродроме Таганрог-Центральный дислоцируется 708 военно-транспортный авиаполк ПКС РФ с самолетами Ил-76.

Других данных по поводу сегодняшних взрывов пока нет.

В то же время взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке. Очевидцы публикуют видео из Буденновского района города – там поднимается густой черный дым и виден пожар.

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