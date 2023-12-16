В Таганроге раздался взрыв, россияне подняли боевые вертолеты. Громко и в Донецке – видео
В российском Таганроге раздался взрыв, после чего на место подъема дыма направились боевые вертолеты. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Эпизод произошел около 11:30. По сообщениям очевидцев, в направлении прогремевшего взрыва пролетели три военных вертолета.
На месте происшествия видно сильное задымление. По предварительным данным россиян, в Северном районе города, по улице Приморской, упал беспилотник.
Таганрог неоднократно подвергался попыткам ударов как беспилотниками, так и, как утверждает враг, ракет ЗРК С-200. На аэродроме Таганрог-Центральный дислоцируется 708 военно-транспортный авиаполк ПКС РФ с самолетами Ил-76.
Других данных по поводу сегодняшних взрывов пока нет.
В то же время взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке. Очевидцы публикуют видео из Буденновского района города – там поднимается густой черный дым и виден пожар.
- Силы спецопераций уничтожили во временно оккупированном Донецке склад боеприпасов и "Град" оккупантов.
- Самая дорогая цель FPV-дронов: видео поражения российского ЗРК "Витязь" за $135 млн.
- На Южном направлении украинская система HIMARS уничтожила точным ударом командно-штабную машину россиян.
Читайте также: Мариупольские партизаны взорвали машину российского офицера кавказских подразделений – фото