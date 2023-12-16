Маріупольські партизани підірвали машину російського офіцера кавказьких підрозділів – фото

Епізод відбувся на вулиці Нестерова у Приморському районі Маріуполя. Наразі відомо, що російський офіцер у лікарні

Фото: Маріуполь спротив

Учасники партизанського руху "Маріуполь спротив" заявили, що підірвали машину, в салоні якого перебував російський офіцер кавказьких підрозділів. Фотодокази опублікували у Telegram.

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Партизани розповіли, що підривали автівку синхронно з вибухами у Маріуполі, що дозволило приховати подію від російських окупантів та ФСБ до госпіталізації.

Виконавці підриву не зазначають, коли стався епізод, але вибухи у Маріуполі останнього разу пролунали минулої ночі.

Згодом ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр написала, що на одному з підприємств було знищено тиловий пункт управління армійського рівня, склади з паливом, а також стоянку бойової та транспортної техніки.

Поки що, за даними руху спротиву, офіцер ушпиталений в одну з лікарень Маріуполя.

Фото: Маріуполь спротив

Фото: Маріуполь спротив

Карта: Google

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