Мариупольские партизаны взорвали машину российского офицера кавказских подразделений: фото
Участники партизанского движения "Мариуполь сопротивление" заявили, что подорвали машину, в салоне которой находился российский офицер кавказских подразделений. Фото подтверждения опубликовали в Telegram.
Партизаны рассказали, что подрывали автомобиль синхронно со взрывами в Мариуполе, что позволило скрыть событие от российских оккупантов и ФСБ до госпитализации.
Исполнители подрыва не отмечают, когда произошел эпизод, но взрывы в Мариуполе в последний раз раздались минувшей ночью.
Впоследствии экс-заместитель министра обороны Анна Маляр написала, что на одном из предприятий был уничтожен тыловой пункт управления армейского уровня, склады с топливом, а также стоянка боевой и транспортной техники.
Пока что, по данным движения сопротивления, офицер госпитализирован в одну из больниц Мариуполя.
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