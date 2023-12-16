Мариупольские партизаны взорвали машину российского офицера кавказских подразделений: фото

Эпизод прошел на улице Нестерова в Приморском районе Мариуполя. Пока известно, что российский офицер в больнице

Фото: Мариуполь сопротивление

Участники партизанского движения "Мариуполь сопротивление" заявили, что подорвали машину, в салоне которой находился российский офицер кавказских подразделений. Фото подтверждения опубликовали в Telegram.

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Партизаны рассказали, что подрывали автомобиль синхронно со взрывами в Мариуполе, что позволило скрыть событие от российских оккупантов и ФСБ до госпитализации.

Исполнители подрыва не отмечают, когда произошел эпизод, но взрывы в Мариуполе в последний раз раздались минувшей ночью.

Впоследствии экс-заместитель министра обороны Анна Маляр написала, что на одном из предприятий был уничтожен тыловой пункт управления армейского уровня, склады с топливом, а также стоянка боевой и транспортной техники.

Пока что, по данным движения сопротивления, офицер госпитализирован в одну из больниц Мариуполя.

Фото: Мариуполь сопротивление

Фото: Мариуполь сопротивление

Карта: Google

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