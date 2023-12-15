У ніч проти 15 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. У мережі пишуть про удар Сил оборони по бетонному заводу на східній околиці міста. Про це повідомили українські канали, які висвітлюють війну.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Близько опівночі у місті пролунали вибухи в районі бетонного заводу, була сильна пожежа. Представники окупантів підтвердили "пошкодження".

На бетонному заводі було розташування російської армії.

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр написала, що на підприємстві було знищено тиловий пункт управління армійського рівня, склади з паливом, а також стоянку бойової та транспортної техніки.

Вона наголосила, що протиповітряна оборона ворога не спрацювала. Офіційного підтвердження цих даних поки що немає.

Пожежа у Маріуполі після прильоту (Фото: скріншот з відео)

Сили спецоперацій знищили у тимчасово окупованому Донецьку склад боєприпасів і "Град" окупантів.

Найдорожча ціль FPV-дронів: відео ураження російського ЗРК "Витязь" за $135 млн.

На Південному напрямку українська система HIMARS знищила влучним ударом командно-штабну машину росіян.

Дивіться також: Під Вугледаром 72 бригади ЗСУ знищили "Солнцепек". Відео влучення та величезного "грибу"