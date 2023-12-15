В ночь на 15 декабря во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. В сети пишут об ударе Сил обороны по бетонному заводу на восточной окраине города. Об этом сообщили украинские каналы, которые освещают войну.

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Около полуночи в городе прозвучали взрывы в районе бетонного завода, был сильный пожар. Представители оккупантов подтвердили "повреждения".

На бетонном заводе было расположение российской армии.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр написала, что на предприятии были уничтожены тыловой пункт управления армейского уровня, склады с топливом, а также стоянка боевой и транспортной техники.

Она отметила, что противовоздушная оборона врага не сработала. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Пожар в Мариуполе после прилета (Фото: скриншот с видео)

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