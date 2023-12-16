Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 16 декабря

Ночная атака "шахедами", взрывы в Таганроге РФ и временно оккупированном Донецке и другие новости

Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

1. Россия атаковала 31 "шахедом". Половину из тех, что на севере, военные сбили с пулеметов. В ночь на 16 декабря Россия направила на Украину 31 дрон-камикадзе типа Shahed, сообщили в Генштабе ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили 30 вражеских БПЛА, причем половину из находившихся на севере украинские военные сбили с пулеметов и переносных зенитно-ракетных комплексов (подробнее).

2. В Таганроге раздался взрыв, россияне подняли боевые вертолеты. Громко и в Донецке — видео. В российском Таганроге раздался взрыв, после чего на место подъема дыма отправились боевые вертолеты. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В то же время взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке. Очевидцы публикуют видео из Буденовского района города – там поднимается густой черный дым и видны пожар (подробнее).

3. Венгрия требует от Болгарии упразднить налог на газ с РФ. Угрожают ветом на Шенген. Будапешт наложит вето на вступление Болгарии в свободную Шенгенскую зону, если последние не отменят налог на российский газ. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (подробнее).

4. Подрыв гранат в Закарпатье. Депутат получил подозрение в теракте, пришел в сознание. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении местному депутату, взорвавшему гранаты во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье. Фигурант пришел в себя в больнице (подробнее).

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