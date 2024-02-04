Чотири головні новини України та світу на 19:00 4 лютого

Зеленський побував у районі Роботино на передовій, Білий дім виступив проти ідеї розділити допомогу Україні та Ізраїлю та інші новини

Фото: Офіс президента

1. "Цинічний маневр". Білий дім проти ідеї республіканців розділити допомогу Україні й Ізраїлю. Білий дім розкритикував заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю – без грошей для України. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр назвала це цинічним політичним маневром (детальніше).

2. Енерговузол у Кривому Розі вистояв після однієї з найбільших атак за рік. Оператор системи передачі "Укренерго" повідомив, що енергетикам 3 лютого довелося двічі відновлювати енергопостачання в Кривому Розі.У ніч на 3 лютого Росія масовано вдарила дронами по високовольтних енергетичних об’єктах (детальніше).

3. Зеленський побував на передовій у Роботиному – фото, відео. Президент Володимир Зеленський побував на фронті в районі Роботиного (Запорізька область), де вручив державні нагороди. Зеленський був у розташуванні 65 окремої механізованої бригади ЗСУ, заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка (детальніше).

4. Кемерон про "глухий кут" у війні та повідомлення Трампу: Наша економіка у 25 разів більша за РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відкинув заяви про нібито "глухий кут" у війні РФ проти України. На його думку, російський диктатор Володимир Путін вже зазнав "масштабної стратегічної поразки", і Британія та США можуть продемонструвати, що час не на боці Путіна (детальніше).

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