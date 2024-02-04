Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 4 февраля

Зеленский побывал в районе Работино на передовой, Белый дом выступил против идеи разделить помощь Украине и Израилю и другие новости

Фото: Офис президента

1. "Циничный маневр". Белый дом против идеи республиканцев разделить помощь Украине и Израилю. Белый дом подверг критике заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины. Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это циничным политическим маневром (подробнее).

2. Энергоузел в Кривом Роге выстоял после одной из самых больших атак за год. Оператор системы передачи "Укрэнерго" сообщил, что энергетикам 3 февраля пришлось дважды возобновлять энергоснабжение в Кривом Роге. В ночь на 3 февраля Россия массированно ударила дронами по высоковольтным энергетическим объектам (подробнее).

3. Зеленский побывал на передовой в Работино – фото, видео. Президент Владимир Зеленский побывал на фронте в районе Работино (Запорожская область), где вручил государственные награды. Зеленский находился в расположении 65 отдельной механизированной бригады ВСУ, заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка (подробнее).

4. Кэмерон о "тупике" в войне и сообщении Трампа: Наша экономика в 25 раз больше РФ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отверг заявления о якобы "тупике" в войне РФ против Украины. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин уже потерпел "масштабное стратегическое поражение", и Британия и США могут продемонстрировать, что время не на стороне Путина (подробнее).

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