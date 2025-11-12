Данія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Данії Трульс Лунд Поульсен (Фото: Міноборони Данії)

Данський уряд схвалив 28-й пакет військової допомоги для підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Новий пакет, загальним обсягом 1,4 млрд данських крон (≈ $196 млн), має забезпечити Україну важливими видами озброєнь та матеріалів у найближчі місяці, повідомило Міністерство оборони Данії.

У межах допомоги у 2025 році передбачено $15 млн для підтримки через так звану данську модель, що дозволяє фінансувати закупівлі оборонної продукції безпосередньо через українську оборонну промисловість. Ще $57,7 млн буде спрямовано на PURL-ініціативу (Prioritized Ukraine Requirements List), яка забезпечує Україні доступ до необхідних американських видів озброєння. Крім того, понад $12,5 млн Данія виділить на постачання пального через Агентство НАТО із підтримки та постачання (NSPA).

Міністр оборони Данії Трульс Лунд Поульсен заявив, що цей пакет покликаний зміцнити бойові спроможності України у найближчі місяці.

"Цим пакетом ми забезпечуємо Україну низкою вирішальних бойових можливостей через данську модель і PURL-ініціативу. Є велика потреба й надалі підтримувати боротьбу України за свободу. Інші держави також повинні долучатися, зокрема, використовуючи данську модель", – наголосив він.

Значна частина коштів піде на фінансування додаткових закупівель через українську оборонну промисловість. Для цього у межах Українського фонду (Ukrainefonden) вже передбачено близько $380 млн у 2025 році та по $155 млн щороку у 2026–2027 роках.

Окремо Данія виділяє $57,7 млн крон на фінансування американських видів озброєння через PURL-ініціативу разом із союзниками по НАТО. У серпні 2025 року країна разом зі Швецією та Норвегією вже профінансувала одне з перших постачань у межах цього механізму, що містило ракети для системи протиповітряної оборони Patriot.

Решта коштів буде спрямована на інші потреби, зокрема на забезпечення стабільних постачань пального для української армії.

Станом на 2025 рік у межах Ukrainefonden Данія вже ухвалила рішення про військову підтримку України на суму близько $2,5 млн. На період 2026–2028 років у фонді залишається ще $294 млн для подальших програм допомоги.

За даними Міністерства оборони Данії, загальна сума рішень про військову підтримку України у 2022–2028 роках уже досягла приблизно $11 млрд.

Крім того, це перша країна, яка у 2024 році розпочала фінансування закупівель оборонної продукції безпосередньо з української оборонної промисловості через державні механізми.