Дания одобрила новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен (Фото: Минобороны Дании)

Датское правительство одобрило 28-й пакет военной помощи для поддержки Украины в борьбе против российской агрессии. Новый пакет, общим объемом 1,4 млрд датских крон (≈ $196 млн), должен обеспечить Украину важными видами вооружений и материалов в ближайшие месяцы, сообщило Министерство обороны Дании.

В рамках помощи в 2025 году предусмотрено $15 млн для поддержки через так называемую датскую модель, что позволяет финансировать закупки оборонной продукции непосредственно через украинскую оборонную промышленность. Еще $57,7 млн будет направлено на PURL-инициативу (Prioritized Ukraine Requirements List), которая обеспечивает Украине доступ к необходимым американским видам вооружения. Кроме того, более $12,5 млн Дания выделит на поставку топлива через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен заявил, что этот пакет призван укрепить боевые способности Украины в ближайшие месяцы.

"Этим пакетом мы обеспечиваем Украину рядом решающих боевых возможностей через датскую модель и PURL-инициативу. Есть большая потребность и в дальнейшем поддерживать борьбу Украины за свободу. Другие государства также должны участвовать, в частности, используя датскую модель", – подчеркнул он.

Значительная часть средств пойдет на финансирование дополнительных закупок через украинскую оборонную промышленность. Для этого в рамках Украинского фонда (Ukrainefonden) уже предусмотрено около $380 млн в 2025 году и по $155 млн ежегодно в 2026-2027 годах.

Отдельно Дания выделяет $57,7 млн крон на финансирование американских видов вооружения через PURL-инициативу вместе с союзниками по НАТО. В августе 2025 года страна вместе со Швецией и Норвегией уже профинансировала одну из первых поставок в рамках этого механизма, которая включала ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Остальные средства будут направлены на другие нужды, в частности на обеспечение стабильных поставок топлива для украинской армии.

По состоянию на 2025 год в рамках Ukrainefonden Дания уже приняла решение о военной поддержке Украины на сумму около $2,5 млн. На период 2026–2028 годов в фонде остается еще $294 млн для дальнейших программ помощи.

По данным Министерства обороны Дании, общая сумма решений о военной поддержке Украины в 2022–2028 годах уже достигла около $11 млрд.

Кроме того, это первая страна, которая в 2024 году начала финансирование закупок оборонной продукции непосредственно из украинской оборонной промышленности через государственные механизмы.