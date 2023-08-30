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Данілов: Немає потреби набрати одразу 300 000 осіб до армії. Мобілізують, скільки потрібно

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 20:15
Данілов: Немає потреби набрати одразу 300 000 осіб до армії. Мобілізують, скільки потрібно - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що зараз у Сил оборони немає потреби у призові одразу 300 000 осіб. Про це Данілов сказав в інтерв'ю NV.

За словами секретаря РНБО, мобілізація, яку президент оголосив 24 лютого 2022 року, продовжується, і зараз військові "беруть собі стільки [мобілізованих], скільки потрібно".

Данілов наголосив, що плани, які військові надають для своїх потреб, дотримуються.

"Щодня вранці, коли я вирушаю на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору в армію, що знаходиться поруч, – розповів секретар РНБО. – У нас немає такого, що це якийсь процес [мобілізації], про який треба так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним".

Данілов повідомив, що новий затверджений план мобілізації реалізується кожні два місяці.

Секретар РНБО наголосив, що зараз немає потреби терміново набирати 300 000 осіб в армію.

Читайте також: Данілов: Змін з мобілізації чекати не варто, але можливий додатковий призов

  • 23 серпня Зеленський повідомив, що військові звернулися до нього, щоб "дати можливість більше мобілізувати".
  • 25 серпня Харківська ОВА заявила про посилення мобілізаційних заходів у регіоні.

Читайте також: Оновлення даних у військкоматах не означає подальшу мобілізацію – Міноборони

Наталія Медведєва
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