Данилов: Нет потребности набрать сразу 300 000 человек в армию. Мобилизуют, сколько нужно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас у Сил обороны нет необходимости в призыве сразу 300 000 человек. Об этом Данилов сказал в интервью NV.

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По словам секретаря СНБО, мобилизация, которую президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается, и сейчас военные "берут себе столько [мобилизованных], сколько нужно".

Данилов подчеркнул, что планы, которые военные предоставляют для своих нужд, соблюдаются.

"Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, который находится рядом, – рассказал секретарь СНБО. – У нас нет такого, что это какой-то процесс [мобилизации], о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как у любого дела. Но это не является максимально критичным".

Данилов сообщил, что новый утвержденный план по мобилизации реализуется каждые два месяца.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас нет потребности в один момент набирать 300 000 человек в армию.

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23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

25 августа Харьковская ОВА заявила об усилении мобилизационных мер в регионе.

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