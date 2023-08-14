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Данілов про противників Путіна: Всі вони в одній системі координат

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 11:44
Данілов про противників Путіна: Всі вони в одній системі координат - Фото
Олексій Данілов (Фото: скриншот відео)

Самі собою кадрові перетасування у військовому керівництві країни-агресора та затримання військових авторитетів ні на що не впливають. Про це у коментарі LIGA.net заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За його словами, ці процеси не можна вважати початком репресій всередині системи. "Репресії в Росії ніколи не припинялись, і все суспільство там перебуває під контролем", – каже він.

Будь-які кадрові перестановки у Росії відбуваються залежно від необхідності нейтралізувати тих чи інших осіб, які нібито виходять з-під контролю.

"Це може бути певний спектакль, щоби показати широкому загалу, що ситуація під контролем. Що ніхто не може мати точок зору, відмінних від думок у Кремлі. Потім цих людей можуть використовувати в різних процесах – у ролі нібито противників режиму. Але це не відповідає дійсності", – зазначив Данілов.

Жодної самостійної людини на території Росії не існує, наголошує секретар РНБО. Всі перебувають в одній системі координат, яка була побудована давно, – і режим Путіна тримає все на контролі.

"Нам потрібно брати до уваги інші процеси, які дійсно можуть бути доволі впливовими для майбутнього Росії. Це процеси, які будуть пов'язані із національним питанням та з економічними викликами. Це те, що може ситуацію у Росії розвернути у зовсім інший бік", – підкреслив він.

Зміна влади в Росії жодним чином не може вплинути на її агресію проти України, додав Данілов. "Ім’я нового царя не матиме жодного значення. Вони агресивно налаштовані самі собою", – сказав секретар РНБО.

"Час Російської імперії закінчився. Вона буде фрагментована. Нам треба стиснути зуби й робити своє, відвойовувати свою територію. І я більш ніж впевнений, що питання нашої перемоги — це питання тільки часу. Як відповідальна людина, не скажу, про який проміжок часу йдеться. Наша перемога залежить від багатьох факторів. Це не лише війна Росії та України. Це значно ширше явище", – підсумував він.

  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що у Росії вже знають про українські джерела в оточенні російського диктатора Путіна та проводять перевірки, які не приводять до правильних результатів. 
  • 5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
  • Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять до кінця року провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.

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Євгенія Мазур
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РНБОолексій даніловвійна росії в україні
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