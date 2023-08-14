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Данилов о противниках Путина: Все они в одной системе координат

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 11:44
Данилов о противниках Путина: Все они в одной системе координат - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот видео)

Сами по себе кадровые перетасовки в военном руководстве страны-агрессора и задержания военных авторитетов ни на что не влияют. Об этом в комментарии LIGA.net заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, эти процессы нельзя считать началом репрессий внутри системы. "Репрессии в России никогда не прекращались, и все общество находится под контролем", – говорит он.

Любые кадровые перестановки в России происходят в зависимости от необходимости нейтрализовать тех или иных лиц, якобы выходящих из-под контроля.

"Это может быть определенный спектакль, чтобы показать широкой публике, что ситуация под контролем. Что никто не может иметь точек зрения, отличных от мнений в Кремле. Затем этих людей могут использовать в разных процессах – в роли якобы противников режима. Но это не соответсвует действительности", – отметил Данилов.

Ни одного самостоятельного человека на территории России не существует, отмечает секретарь СНБО. Все находятся в одной системе координат, которая была построена давно, – и режим Путина держит все на контроле.

"Нам нужно принимать во внимание другие процессы, которые действительно могут быть достаточно влиятельными для будущего России. Это процессы, которые будут связаны с национальным вопросом и экономическими вызовами. Это то, что может ситуацию в России развернуть в другую сторону", – подчеркнул он.

Смена власти в России никоим образом не может повлиять на ее агрессию против Украины, добавил Данилов. "Имя нового царя не будет иметь никакого значения. Они агрессивно настроены сами по себе", – сказал секретарь СНБО.

"Время Российской империи закончилось. Она будет фрагментирована. Нам нужно сжать зубы и делать свое, отвоевывать свою территорию. И я более чем уверен, что вопрос нашей победы — это вопрос только времени. Как ответственный человек, не скажу, о каком промежутке времени идет речь. "Наша победа зависит от многих факторов. Это не только война России и Украины. Это гораздо более широкое явление", – подытожил он.

  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что в России уже знают об украинских источниках в окружении российского диктатора Путина и проводят проверки, которые не приводят к правильным результатам.
  • 5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
  • Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят до конца года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

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Евгения Мазур
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снбоАлексей Даниловвойна России в Украине
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