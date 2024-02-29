Данілов у відповідь на путінське "бросай пить – вставай на лыжи" нагадав про обряд небіжчика

"Бажано не відкладати у довгу шухляду – раз "на лыжи", то "на лыжи", – зазначив секретар РНБО

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував "жарт" російського диктатора Володимира Путіна "бросай пить – вставай на лыжи". Данілов нагадав, що один із давніх обрядів передбачав перевезення померлого на цвинтар на санях-волокушах, і порекомендував не відкладати це "у довгу шухляду".

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Виступаючи 29 лютого з посланням до Федерального зібрання РФ, Путін заявив, що серед росіян нібито впав показник вживання алкоголю: "Кожен пам'ятає цей жарт: "Бросай пить – вставай на лыжи". Ось це той самий випадок".

Данілов у відповідь нагадав про давній слов’янський обряд – небіжчика на цвинтар везли на санях-волокушах.

"Отже, жарт Путіна "бросай пить – вставай на лыжи. Вот это тот самый случай, момент настал" пропонуємо вважати передбаченням і прогнозом. Тема актуальна і важлива. Бажано не відкладати у довгу шухляду – раз "на лыжи", то "на лыжи", – написав Данілов.

З 15 до 17 березня 2024 року проходитимуть так звані вибори президента РФ.

У ГУР вважають, що до "виборів" окупанти хочуть як мінімум вийти на адміністративні межі Луганської області та мати "хоч якийсь успіх" на одному з трьох напрямків: Куп'янському, Лиманському та Авдіївському.

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