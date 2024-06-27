ДБР: Колишній запорізький військком залучив підлеглих для ремонту свого будинку – фото

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру колишньому начальнику Запорізького обласного територіального центру комплектування. За даними правоохоронців, фігурант залучав службовців з районних військкоматів до ремонту у своєму новому будинку.

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Правоохоронці пишуть, що умовою виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення – ексначальник ТЦК незаконно видав накази про відрядження військових до Запорізького облвійськкомату та підписував документи про безпідставні нарахування й виплати.

У такий спосіб впродовж лютого-липня 2023 року замість служби троє службовців районних ТЦК виконували ремонт у будинку військкома, а за цей час їм безпідставно нарахували 266 400 грн, зауважує відомство.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Колишньому начальнику облвійськкомату повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби.

Троє працівників ТЦК, які погодилися на пропозицію колишнього військкома, отримали підозру в ухиленні від військової служби.

Максимальне покарання для фігурантів – до десяти років тюрми.

ДБР зауважує, що на зловживаннях військкома викрили ще влітку 2023 року.

У березні 2024-го правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо експосадовця – у цій справі його підозрюють в організації корупційної схеми з бойовими виплатами підлеглим. Якщо провину буде доведено, то йому загрожує до 12 років увʼязнення.

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