ГБР: Бывший запорожский военком привлек подчиненных для ремонта своего дома – фото
Государственное бюро расследований сообщило об еще одном подозрении бывшему начальнику Запорожского областного территориального центра комплектования. По данным правоохранителей, фигурант привлекал служащих из районных военкоматов к ремонту в своем новом доме.
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Правоохранители пишут, что условием выполнения работ был свободный график посещения службы с сохранением полного денежного довольствия – экс-начальник ТЦК незаконно дал приказы о командировках военных в Запорожский облвоенкомат и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.
Таким образом в течение февраля-июля 2023 года вместо службы трое служащих районных ТЦК выполняли ремонт в доме военкома, а за это время им безосновательно насчитали 266 400 грн, отмечает ведомство.
Бывшему начальнику облвоенкомата сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы.
Трое работников ТЦК, согласившихся на предложение бывшего военкома, получили подозрение в уклонении от военной службы.
Максимальное наказание для фигурантов – до десяти лет тюрьмы.
ГБР отмечает, что на злоупотреблениях военкома разоблачили еще летом 2023 года.
- В марте 2024-го правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника – по этому делу его подозревают в организации коррупционной схемы с боевыми выплатами подчиненным. Если вина будет доказана, то ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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