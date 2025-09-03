ДБР розслідує загибель військовозобов’язаного під час спроби незаконно перетнути кордон з Молдовою

Прикордонники здійснили постріли у бік двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік сусідньої держави

Кордон з Молдовою (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Співробітники Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини загибелі військовозобов’язаного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Відомство відкрило кримінальне провадження за цим фактом. За версією слідства, чоловік намагався перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.

1 вересня, близько 18:00, прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували.

Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з чоловіків із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.

Загиблим виявився 23-річний харків’янин, у нього були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

Працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події.