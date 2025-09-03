ГБР расследует гибель военнообязанного при попытке незаконно пересечь границу с Молдовой
Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства гибели военнообязанного мужчины, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Ведомство открыло уголовное производство по данному факту. По версии следствия, мужчина пытался пересечь украинско-молдовскую границу на территории Одесской области.
1 сентября, около 18:00, пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На требования правоохранителей остановиться они не отреагировали.
Во время преследования пограничники совершили несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из мужчин с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.
Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при нем были паспорт для выезда за границу и личные вещи.
Работники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого осуществлялись выстрелы. Допрошены пограничники и свидетели происшествия.
- В ГПСУ сообщали, что после начала полномасштабного вторжения РФ за попытку незаконно пересечь границу в Украине задержали 44 900 человек.
