ГБР расследует гибель военнообязанного при попытке незаконно пересечь границу с Молдовой

Пограничники произвели выстрелы в сторону двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону соседнего государства

Граница с Молдовой (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства гибели военнообязанного мужчины, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Ведомство открыло уголовное производство по данному факту. По версии следствия, мужчина пытался пересечь украинско-молдовскую границу на территории Одесской области.

1 сентября, около 18:00, пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На требования правоохранителей остановиться они не отреагировали.

Во время преследования пограничники совершили несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из мужчин с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.

Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при нем были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

Работники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого осуществлялись выстрелы. Допрошены пограничники и свидетели происшествия.