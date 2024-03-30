Декларація міського голови Києва: у 2023 році зарплата Кличка склала 1 млн грн

Міський голова Києва вказав у декларації 338 500 грн, $35 800 та €3 на банківських рахунках

Віталій Кличко (Фото: пресслужба мера)

Міський голова Києва Віталій Кличко вказав 1 млн гривень заробітної плати в електронній декларації про майно та доходи за 2023 рік. Окрім цього, у нього є будинок площею 785 м² та квартира на 250 м², йдеться у декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

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Згідно з декларацією, у 2023 році увесь дохід Кличка склала його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації — 1 003 636 грн.

Також він вказав у декларації 338 500 грн, $35 800 та €3 на банківських рахунках. А готівкою — ще 209 400 грн, $52 000 та €68 300. Окрім того, $150 000 та €2 200 000 міський голова столиці, згідно з декларацією, позичив своєму братові Володимиру.

У власності Кличка, за даними НАЗК, перебуває квартира (251,8 м²) у Києві, а сам він зареєстрований у квартирі брата (43,6 м²) у Києві.

Також міський голова володіє будинком відпочинку (785,5 м²) та користується земельною ділянкою (2500 м²) у селі Лютіж Київської області.

Також Кличко володіє мотоциклом Fine custom Puncher 2009 року випуску, причепом Ironhorse Widebody 2013 року випуску та автомобілем Land Rover Discovery 2013 року випуску, а також безплатно користується трьома автомобілями: два Toyota Sequoia 2021 року випуску та Toyota, які орендує його брат.

Окрім того, Кличко задекларував: антикварний камінний годинник другої половини ХІХ століття (Jacques Murray & Co), сім наручних чоловічих годинників (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc) та рояль (Yamaha).

Згідно з декларацією, Кличко володіє корпоративними правами двох благодійних організацій: "Благодійний фонд "Майбутній Київ"" та "Благодійний фонд "Фонд Кличка".