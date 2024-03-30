Декларація міського голови Києва: у 2023 році зарплата Кличка склала 1 млн грн
Міський голова Києва Віталій Кличко вказав 1 млн гривень заробітної плати в електронній декларації про майно та доходи за 2023 рік. Окрім цього, у нього є будинок площею 785 м² та квартира на 250 м², йдеться у декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
Згідно з декларацією, у 2023 році увесь дохід Кличка склала його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації — 1 003 636 грн.
Також він вказав у декларації 338 500 грн, $35 800 та €3 на банківських рахунках. А готівкою — ще 209 400 грн, $52 000 та €68 300. Окрім того, $150 000 та €2 200 000 міський голова столиці, згідно з декларацією, позичив своєму братові Володимиру.
У власності Кличка, за даними НАЗК, перебуває квартира (251,8 м²) у Києві, а сам він зареєстрований у квартирі брата (43,6 м²) у Києві.
Також міський голова володіє будинком відпочинку (785,5 м²) та користується земельною ділянкою (2500 м²) у селі Лютіж Київської області.
Також Кличко володіє мотоциклом Fine custom Puncher 2009 року випуску, причепом Ironhorse Widebody 2013 року випуску та автомобілем Land Rover Discovery 2013 року випуску, а також безплатно користується трьома автомобілями: два Toyota Sequoia 2021 року випуску та Toyota, які орендує його брат.
Окрім того, Кличко задекларував: антикварний камінний годинник другої половини ХІХ століття (Jacques Murray & Co), сім наручних чоловічих годинників (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc) та рояль (Yamaha).
Згідно з декларацією, Кличко володіє корпоративними правами двох благодійних організацій: "Благодійний фонд "Майбутній Київ"" та "Благодійний фонд "Фонд Кличка".
- 29 березня президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з документом, доходи глави держави та членів його родини становили 12,42 млн грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 7,45 млн.